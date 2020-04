Vandalen spuiten graffiti bij voetbalclub

Publicatie: zo 19 april 2020 11.14 uur

DOKKUM - Twee jongens hebben vrijdagnacht graffiti gespoten bij voetbalclub Be Quick in Dokkum. Het vandalisme vond omstreeks 0.25 uur plaats en de kleedbox-deuren en het welkomstbord bij Be Quick werden voorzien van kreten en tekens.

De voetbalclub laat weten dat alles gefilmd is. "Wij geven ze de kans zichzelf te melden. Melden zij zich niet, dan worden de beelden door gezet naar de politie!" zo laat clublid Peter Halma weten op de Facebook pagina van Be Quick.