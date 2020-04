Feestje rond kampvuur beÃ«indigd door politie

Feestje rond kampvuur beëindigd door politie

Publicatie: zo 19 april 2020 11.01 uur

FEANWâLDEN - Een feestje met kampvuur in het Bûtenfjild is zaterdagavond door de politie beëindigd vanwege de corona-maatregelen. Acht jongeren zaten dicht op elkaar bier te drinken. Bovendien was er rotzooi gemaakt en vernielingen gepleegd aan de bosschages.

De agenten hebben alle aanwezigen in het natuurgebied de Sippen-finnen op de bon geslingerd vanwege de anderhalve meter afstand en het vuur maken in de natuur.