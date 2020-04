Jongens bieden excuses aan na brandstichting in bos

Publicatie: za 18 april 2020 18.45 uur

BAKKEVEEN - In het bos aan de Foarwurker Wei in Bakkeveen is zaterdagmiddag brand ontstaan nadat twee jongens van 14/15 jaar op een bankje met lucifers hadden gespeeld. Er ontstond brand nadat ze vertrokken waren en ze besloten daarop om terug te komen. Een andere getuige belde om 17.05 uur de brandweer.

De brandweer van Ureterp was snel ter plaatse, maar de waterwinning bleek lastig te zijn in het bos. Daarom werd ook een waterwagen vanuit Drenthe opgeroepen. De brandweer wist de brand met enige moeite onder controle te krijgen. De wind stond goed want als de brand aan de andere kant van het pad was ontstaan dan was er nog meer bos verbrand.

De jongens beseften dat ze flink de fout in waren gegaan en hebben hun excuses aangeboden aan de brandweer.

