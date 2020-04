Brandweer rukt uit voor brand in Zwagerbosch

Publicatie: za 18 april 2020 13.26 uur

ZWAGERBOSCH - De brandweer van De Westereen moest zaterdag om 13.03 uur uitrukken voor een brand op het terrein van een boerenbedrijf aan de Spoarbuorren Noard in Zwagerbosch.

Voor zover bekend stond er iets op het terrein in brand. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Wat er precies heeft gebrand, is niet bekend. Ook is de oorzaak van de brand onbekend. Mogelijk gaat het om een plastic bak.

