GGD FryslÃ¢n: twee nieuwe doden in Friesland

GGD Fryslân: twee nieuwe doden in Friesland

Publicatie: za 18 april 2020 13.15 uur

LEEUWARDEN - Er zijn sinds vrijdag twee mensen in Friesland overleden aan het coronavirus. Het totaal is nu opgelopen naar 42 Friezen. Er zijn verder 20 mensen bijgekomen die positief zijn getest op Covid-19, daarmee komt het totaal op 438. Deze cijfers zijn zaterdag rond het middaguur bekendgemaakt door de GGD Fryslân.

Er liggen verder op dit moment 61 patiënten in de Friese ziekenhuizen. Doordat mensen in Friesland zich goed aan de maatregelen houden, is het virus niet massaal verspreid in de provincie. Het kabinet zal in de loop van volgende week bekendmaken of er maatregelen kunnen worden versoepeld.