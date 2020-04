Bunkers op Schiermonnikoog opengebroken

Publicatie: vr 17 april 2020 17.55 uur

SCHIERMONNIKOOG - Op het eiland van Schiermonnikoog zijn door onbekenden diverse bunkers opengebroken. Dat maakt de politie vrijdag bekend. Het gaat om meerdere bunkers waar kleine openingen zijn gemaakt.

Het is voor de politie zichtbaar dat er personen in de opengebroken bunkers zijn geweest. "Los van het feit dat dit verboden is, is het ook gevaarlijk. Er bestaat instortingsgevaar. In de bunkers zijn grote hoogteverschillen, welke niet goed zichtbaar zijn." zo laat de politie weten.

Er zijn op het eiland een paar bunkers gewoon geopend. Deze zijn veilig.