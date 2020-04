Gaestmabuorren tijdelijk afgezet vanwege gaslek

Publicatie: vr 17 april 2020 16.49 uur

BURGUM - De Gaestmabuorren bij Burgum was vrijdagmiddag enige tijd door de politie afgezet voor het doorgaande verkeer. Bij graafwerkzaamheden was een gasleiding geraakt. De brandweer van Burgum werd om 15.10 uur gealarmeerd voor de lekkage.

Medewerkers van Stedin waren ook snel ter plaatse om het probleem te verhelpen. Er was zand over de geraakte leiding gegooid en in aanwezigheid van Stedin werd het zand verwijderd waarna het probleem opgelost kon worden.