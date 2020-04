Gemeente wil bezuinigen: corona-werklozen de dupe

Publicatie: vr 17 april 2020 16.28 uur

BURGUM - Terwijl in Nederland maatregelen worden getroffen om gedupeerden van de coronacrisis te helpen, gaat de gemeente Tytsjerksteradiel 40.000 euro bezuinigen op de armoedebestrijding. Op 23 april ligt het voorstel op tafel voor de gemeenteraad. GroenLinks en PvdA zijn tegen de bezuiniging.

Door de coronacrisis staat buiten kijf dat de werkloosheid zal stijgen. GroenLinks en de PvdA roepen het college van B&W op om met een sociaal plan te komen om in te spelen op de huidige situatie, zoals het rijk dat ook doet.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel over de verordening maatschappelijke participatie dan wordt er 40.000 euro bezuinigd op armoedebestrijding. "In totaal wil de gemeente 123.000 euro bezuinigen op de minimaregelingen." zo laten de twee partijen weten. "Het is een kwestie van keuze en inspelen op wat actueel is", aldus Saskia van der Werf van de PvdA, "het gaat om visie en vooruitzien, dat is besturen."

De bezuinigingen op armoedebeleid zijn de partijen een doorn in het oog. Dit terwijl de gemeente honderdduizenden euro's uitgeeft aan dure inhuurkrachten. "Onbegrijpelijk", vindt Brigitta Scheepsma van GroenLinks. "Hoe leg je dit uit aan de burgers."

Onrechtmatig

Naast dat GroenLinks en de PvdA vinden dat je niet moet bezuinigen op kwetsbare mensen heeft het college de verordening al vanaf 1 januari 2020 in laten gaan zonder dat de raad de verordening vastgesteld heeft. Dit is onrechtmatig en kwalijk. De raad is gepasseerd, het college houdt zich niet aan de regels. Het heeft geleidt tot veel onduidelijkheid voor de inwoners en veel - schriftelijke - vragen van de partijen om de waarheid boven tafel te krijgen.