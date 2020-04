Kunstwerk 'blauwe hond' in week tijd omstreden

Publicatie: vr 17 april 2020 12.00 uur

BURGUM - De bekendmaking van de aankoop van het kunstwerk 'blauwe hond' voor Burgum heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Tijdens de digitale raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel leidde dit tot een aantal vragen. Alles draait om een drie meter hoge 'blauwe hond' met een lamp in de bek. Deze moet een plekje krijgen op het plein bij de Hillamaweg. Kosten: 75.000 euro.

De raadsleden vonden de 'timing' van de aankoop in de coronacrisis uiterst pijnlijk. Ook wilde een aantal raadsleden weten of de opdracht geannuleerd kan worden. Bovendien wilden ze weten hoe het proces rondom het kunstwerk verlopen is. Nynke Koopmans (PvdB) vond het onbegrijpelijk dat het geld voor het kunstwerk niet lokaal werd besteed maar naar een Deventers kunstenaarsduo ging.

Wethouder Willemsma gaf verheldering. Ze begreep de 'timing' maar gaf aan dat het proces al twee jaar gaande was. Het is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KIK). Dit jaar moet dit afgerond zijn en daarom is het besluit genomen. Het kunstwerk zal pas in 2022 geplaatst worden, zo liet Willemsma weten.

Het kunstwerk werd al op 17 september gepresenteerd in De Pleats. Ondanks een uitnodiging in weekblad Actief en Kanaal 30 kwamen er maar twee geïnteresseerden. Dorpsbelang Burgum plaatste het daarna op Facebook, dat leverde twee reacties op. De bekendmaking op WâldNet leverde vorige week bijna 200 reacties op (site + Facebook). De meeste mensen waren niet positief.

"At keunst en jild by elkoar komt dan ropt dat fjoerwurk op" was de constatering van de wethouder. Ze benadrukt dat het college alleen heeft gefaciliteerd binnen het KIK-project. Binnen dit miljoenenproject werd een budget vrijgemaakt voor kunst. Een werkgroep in Burgum heeft vervolgens het kunstwerk geregeld.

Verder denkt wethouder Willemsma dat de opdracht al verleend is en dat het niet meer geannuleerd kan worden. Ze hield een 'slag om de arm' en moest dit nog wel navragen binnen de organisatie. Hoe dan ook, op 23 april zullen de raadsleden een stem uitbrengen over het kunstwerk. In deze motie dringen VVD en Partij voor de Boeren aan op annulering.