Groen licht voor nieuw zwembad Buitenpost

Publicatie: vr 17 april 2020 10.52 uur

BUITENPOST - De bouw van een nieuw zwembad in Buitenpost kan beginnen. De gemeenteraad stemde donderdag in met een extra krediet van 1,2 miljoen euro. Ook is het bestemmingsplan vastgesteld wat de bouw van het zwembad mogelijk maakt.

Het huidige zwembad is sterk verouderd en een investering in deze sportvoorziening was hard nodig. Het nieuw te bouwen bad wordt volledig energieneutraal en ultramodern. Het 6-baans 25 meterbad krijgt een beweegbare bodem en een klapwand. Hiermee kunnen alle gebruikersgroepen optimaal gebruik maken van het zwembad. Het nieuwe bad kan gebruik blijven maken van de warmtekoppeling van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Ook komen er zonnepanelen op het dak, een warmte-terugwinsysteem van restwarmte uit spoel- en douchewater en een aanvullende warmtebuffer. Deze maatregelen verdienen zichzelf terug vanwege lagere energiekosten.

Aannemer Friso Bouwgroep start na de definitieve gunning met de voorbereidende werkzaamheden. Het huidige parkeerterrein wordt verwijderd om plaats te maken voor de nieuwbouw en verplaatst naar de tijdelijke parkeerruimte op het Mejontsmaveld. Besluitvorming over de extra financiering vond later plaats door de coronacrisis. Dit heeft invloed op de planning. Dit betekent dat het zwembad niet in het tweede kwartaal van 2021 opengaat maar in de tweede helft van 2021. Tot die tijd blijven alle zwemactiviteiten doorgaan in het huidige zwembad.