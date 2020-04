Auto raakt van de weg en eindigt in sloot

Publicatie: do 16 april 2020 23.53 uur

HAULE - Een automobiliste is donderdagavond op de Polderweg bij Haule in een sloot beland. Door nog onbekende oorzaak raakte ze van de weg. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurster te onderzoeken.

De opgeroepen brandweer kon onverrichte zaken terugkeren naar de kazerne, hun inzit bleek niet nodig. De auto door het ongeval dermate beschadigd dat een berger deze mee heeft genomen. Tijdens de afhandeling van het ongeval was een deel van de weg afgesloten.

FOTONIEUWS