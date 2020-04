Politieauto in kreukels na aanrijding met bankje

Publicatie: do 16 april 2020 19.24 uur

DOKKUM - Een politieauto is donderdagmiddag in de kreukels gereden op de Markt in Dokkum. De agenten zouden bij de ijsfontein mensen hebben bekeurd die de afstandsmaatregel niet in acht namen. Bij het wegreden werd het bankje geraakt.

Een berger moest er aan te pas komen om het voertuig weg te slepen.

