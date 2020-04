Brand in nok van dak in Surhuisterveen

Publicatie: do 16 april 2020 13.27 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen moest donderdag om 12.41 uur uitrukken voor een woningbrand aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. Bij aankomst bleek dat er brand was in de nok van het dak. De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling.

Een aantal dakpannen is verwijderd om bij de brandhaard te komen. De brandweer heeft het vuur gedoofd.

