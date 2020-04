Bestuurder gewond na botsing met pand

Publicatie: do 16 april 2020 00.05 uur

BLIJE - Een automobilist is woensdagmiddag tegen een bedrijfspand aangereden. Dit gebeurde op de Stationsweg in Blije. De bestuurder van het voertuig raakte hierbij gewond.

De brandweer was ook opgeroepen, maar hoefde niet in actie te komen. De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Zowel de auto als het pand raakten door het ongeval beschadigd.

