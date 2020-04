Deze man brak betaalautomaat van carwash open

Publicatie: wo 15 april 2020 16.43 uur

GORREDIJK - Een vooralsnog onbekend gebleven man heeft in maart van dit jaar de betaalautomaat van de carwash aan de Wetterwille in Gorredijk opengebroken. De actie werd vastgelegd op video en de politie heeft deze nu openbaar gemaakt.

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien dat rond 5.00 uur een man gewapend met een breekijzer de wasplaats binnenkomt en naar de betaalautomaat loopt. Met geweld wordt de automaat opengebroken en het aanwezige kleingeld wordt meegenomen. Door de inbraak is er een behoorlijke schade ontstaan aan de betaalautomaat.

Herkent u deze persoon of heeft u informatie over deze zaak? Bel dan met de politie opsporingstiplijn bereikbaar via 0800-6070.