Verkeershinder bij brug op N358

Publicatie: wo 15 april 2020 12.47 uur

KOLLUM - Aan de brug over de Stroobossertrekvaart (N358) bij Kollum vinden momenteel werkzaamheden plaats. De brug is daardoor niet toegankelijk voor vracht- en landbouwverkeer tot en met vrijdag 15 mei.

Het verkeer wordt omgeleid via de gele verkeersborden. Al het overige verkeer en het openbaar vervoer kan de brug over één rijbaan blijven passeren. Door middel van verkeersrlichten kan het verkeer om-en-om over de brug.

Tijdens het reguliere onderhoud was gebleken dat de brug extra herstelmaatregelen nodig heeft. Met spuitbeton wordt de brug aan de onderzijde hersteld. Vanwege het uitharden van het beton en om de juiste kwaliteit te behalen mag de brug tijdelijk niet zwaar belast worden. De verkeersmaatregel geldt 24/7 voor een periode van 4 weken.

