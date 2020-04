Dronken automobilist betrapt in Dokkum

Publicatie: wo 15 april 2020 12.15 uur

DOKKUM - Een 38-jarige automobilist is dinsdagavond door de politie betrapt in Dokkum. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd staande gehouden en hij bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Zijn rijbewijs werd ingevorderd nadat hij 750 µg/l blies op de ademanalyse. De bestuurder had ook nog meerdere vorderingen bij het CJIB openstaan. Deze heeft hij dinsdagavond ook maar gelijk voldaan.