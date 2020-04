Bestuurster raakt rijbewijs kwijt bij Hurdegaryp

Publicatie: wo 15 april 2020 11.18 uur

HURDEGARYP - De politie heeft dinsdagavond het rijbewijs ingenomen van een 31-jarige vrouw. De bestuurster uit gemeente Noardeast-Fryslan was van de weg geraakt bij Hurdegaryp. Uit een blaastest bleek dat ze teveel had gedronken.

In eerste saboteerde de vrouw de blaastesten op straat. Hierop is ze aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Uiteindelijk blies de beginnend bestuurster 580 ug/l. Naast dat ze haar rijbewijs voorlopig kwijt is krijgt ze ook nog een fikse boete.