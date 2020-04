Canadese vlag gehesen voor 75 jaar vrijheid

Publicatie: di 14 april 2020 15.45 uur

DRACHTEN - Op deze dag, exact 75 jaar geleden, kwamen Canadese militairen in Drachten om ons te bevrijden. Een aantal initiatiefnemers herdacht in een flitsmoment deze bijzondere gebeurtenis, middels het hijsen van de oude Canadese vlag. Dit werd vroeg in de ochtend gedaan bij het gemeentehuis, 't Smelnehûs (voormalig gemeentehuis) en bij de Haersma State.

Deze gebeurtenis werd ondersteund door Johannes Ploegh, eigenaar van een Dodge WC-51 uit 1943. Deze unieke wagen was één van de vele militaire voertuigen die juni 1944 in Normandië aan land kwamen om Europa te bevrijden.

Door de coronacrisis is de viering van de bevrijding nu beperkt. Toch zal er dit jaar op een later moment zeker meer aandacht voor zijn. Veel mensen hebben hun leven verloren voor onze bevrijding, opdat we dit niet zullen vergeten.

