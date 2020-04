Plan voor drive-in bioscoop in Leeuwarden

Publicatie: di 14 april 2020 15.19 uur

LEEUWARDEN - De coronacrisis heeft enorm veel consequenties. Niet meer uit eten en niet meer naar de bioscoop. Een groep ondernemers heeft daarom bedacht om een drive-in bioscoop te bouwen op het parkeerterrein van het WTC Expo in Leeuwarden. De gemeente is positief over het plan maar het is op dit moment nog wachten minder strenge maatregelen in verband met de crisis.

De bezoekers kunnen straks vanuit hun auto genieten van films op een groot scherm, terwijl ze worden voorzien van een hapje en een drankje door Leeuwarder horeca ondernemers. De drive-in bioscopen waren vooral populair in de jaren '50 en '60. Het idee om het concept in Leeuwarden nieuw leven in te blazen ontstond bij communicatiebureau Blauwe Zone. "We zagen in het buitenland dat bestaande drive-in bioscopen door de coronacrisis opbloeiden. Met dit concept kunnen we mensen ondanks alle beperkende maatregelen toch een gezellige avond uit laten beleven en tegelijk de Leeuwarder horeca ondersteunen", zegt creatief directeur Foppe van der Veen.

Het plan is om meerdere avonden per week een film te vertonen en middels een roulatiesysteem meerdere horeca-ondernemers de catering te laten verzorgen.