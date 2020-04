Mannen gepakt voor overval op bejaarde vrouw (93)

Publicatie: di 14 april 2020 15.05 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdagochtend twee mannen van 18 jaar opgepakt voor de overval op een 93-jarige vrouw uit Drachten Het gaat om een inwoner van Drachten en een inwoner van de gemeente Achtkarspelen.

De vrouw werd in oktober 2019 in haar woning aan de Korenmolen in Drachten overvallen. Er werd onder andere een geldkistje buitgemaakt en dit kistje werd afgelopen week gevonden door een zwemmer. De politie laat weten dat het onderzoek doorgaat. Er wordt nog gezocht naar een vierde verdachte.

Eerder werd al een verdachte opgepakt dankzij een dna-spoor. Bij hun vertrek schakelden de daders de stroom uit, wat het voor het slachtoffer moeilijker maakte om hulp in te schakelen. Het dna op de schakelaar leidde tot de eerste verdachte die is aangehouden.