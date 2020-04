GGD FryslÃ¢n: 15 Friezen positief getest op corona

GGD Fryslân: 15 Friezen positief getest op corona

Publicatie: di 14 april 2020 12.02 uur

LEEUWARDEN - In de afgelopen 24 uur zijn er 15 Friezen positief getest op Covid-19. Dat meldt de GGD Fryslân. In totaal zijn er nu 369 mensen positief getest op het coronavirus. Er is geen sprake van mensen die zijn overleden. Het aantal opnames in ziekenhuizen is met 3 bedden gedaald.

Het beeld na één week testen op nieuwe testlocatie

Op 6 april 2020 startte GGD Fryslân met de uitbreiding van de testcapaciteit voor zorgmedewerkers. Door deze testuitbreiding is het aantal positieve geteste personen verdubbeld naar gemiddeld acht tot tien per dag. Er worden ongeveer 70 tot 80 zorgmedewerkers met corona gerelateerde klachten per dag getest.

Met andere woorden: ongeveer één op de acht medewerkers heeft daadwerkelijk het coronavirus en zeven hebben het virus niet onder de leden. Dit betekent concreet dat de positief geteste zorgmedewerker thuisblijft om verspreiding te voorkomen. De andere zorgmedewerkers leveren geen gevaar op voor de verspreiding van het virus en kunnen hun werk blijven doen.