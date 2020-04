Te druk: treinmachinist weigert te vertrekken

Publicatie: di 14 april 2020 10.25 uur

BUITENPOST - Op paasmaandag was het te druk op het treinstation in Buitenpost. In de avond heeft de Arriva sneltrein naar Groningen minutenlang stilgestaan omdat er te veel mensen mee wilden reizen. Een aantal had koffers en fietsen bij zich waardoor er te weinig ruimte in de trein was.

De treinmachinist besloot daarop om niet te vertrekken en de kwestie om te roepen. Spontaan stapten reizigers uit om op de volgende trein te wachten of ander vervoer te regelen. De trein is daarna alsnog vertrokken naar Groningen.