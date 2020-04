Nieuwe besmettingen in De Warrenhove

Publicatie: di 14 april 2020 10.15 uur

DRACHTEN - Er zijn nieuwe besmettingen geconstateerd bij zowel bewoners alsook medewerkers in De Warrenhove in Drachten. Dat heeft zorggroep Liante maandag bekendgemaakt. In meerdere zorginstellingen is corona bij bewoners vastgesteld maar lang niet alle instellingen maken dit openbaar.

In de Warrenhove zijn momenteel zes medewerkers en vijf bewoners besmet. Vier bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen (zorggroep Alliade).

In het belang van de gezondheid en met het oog op de beste verzorging van een bewoner bij wie COVID-19 is vastgesteld zal deze worden 'uitgeplaatst' naar Heerenveen. Daarnaast zorgt dit beleid ervoor dat de kans op verdere verspreiding van het corona-virus op onze locatie zo veel mogelijk tot een minimum wordt beperkt. Er werken ook twee medewerkers van Zorggroep Liante in deze unit.