Auto uitgebrand, bestuurder spoorloos

Publicatie: di 14 april 2020 10.11 uur

TERWISPEL - Op het fietspad aan de Duker in Terwispel is maandagnacht een brandende auto aangetroffen. De brandweer is rond 0.25 uur ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

Het dak en de achterkant van de auto waren ingedeukt. Daarom is in de omgeving gezocht naar eventuele slachtoffers. Ook werden er geen remsporen op het wegdek aangetroffen. Het lijkt erop dat de auto op het fietspad gedumpt is, en daarna in brand gestoken. Of het om een gestolen voertuig gaat is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak.

