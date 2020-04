Gezocht: eigenaar fiets waarop inbreker vluchtte

Publicatie: ma 13 april 2020 21.35 uur

DRACHTEN - Een inbreker is op paasmaandag overlopen tijdens een inbraak in een woning in Nijega. De bewoner zag dat de man wilde inbreken en de man is daarop rond 19.30 uur op de fiets gevlucht.

De bewoner belde direct de politie en ging in de auto achter de man aan. Ook de politie ging erop af en de man werd uiteindelijk aangehouden in een weiland. Het bleek dat de man meer op zijn kerfstok had, hij is een bekende van de politie.

De politie vermoedt dat de fiets afkomstig is van een eerdere diefstal. De verdachte zit momenteel vast voor onderzoek en kan niet goed verklaren hoe hij aan deze fiets is gekomen. Om het onderzoek goed af te ronden is de politie dus ook op zoek naar de eigenaar van deze fiets. Mogelijk is de fiets in de omgeving tussen Leeuwarden en Nijega weggenomen.