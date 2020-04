Oud ijzercontainer gestolen bij kringloopwinkel

Publicatie: ma 13 april 2020 19.26 uur

DOKKUM - Een goed gevulde oud ijzercontainer van kringloopwinkel De Fûgelpits in Dokkum is tijdens Pasen gestolen. De container werd met een vrachtwagen opgehaald in het holst van de nacht. Dit was tussen 0.00 uur en 0.30 uur in de nacht van zondag op maandag.

In een video is te zien dat twee mannen de container ophalen. De kringloopwinkel liet het er niet bij zitten zette de video online met de volgende tekst: "Deze willen wij graag inclusief inhoud weer terug en daarom lonen we een beloning uit van € 500,- voor de gouden tip die ervoor zorgt dat deze heren hier niet mee wegkomen!"

Mocht u iets weten of wat hebben gezien dan kunt u bellen naar: 06-45100027 of een bericht sturen via Facebook.