Beschoten Audi met kogelgaten te koop in Drachten

Publicatie: ma 13 april 2020 12.25 uur

DRACHTEN - Een met kogels doorzeefde Audi A7 staat sindskort te koop in Drachten. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het voertuig werd in september vorig jaar in Zwolle beschoten. De bestuurder was net uitgestapt toen de auto werd beschoten. Hij kwam met de schrik vrij.

De auto staat nu te koop op de site van Schadeautos.nl. Op de vele foto's van de aanbieder is goed te zien wat de impact van de schietpartij in Zwolle is geweest. De auto had een waarde van ruim 100.00 euro en wordt nu verkocht voor nog geen 25.000 euro, inclusief de kogelgaten.