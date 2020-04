Buurtvereniging deelt vlaggen uit in coronacrisis

Publicatie: ma 13 april 2020 12.15 uur

NIAWIER - Buurtvereniging de Singel/Bartenswei uit Niawier besloot voor alle buurtbewoners een vlag aan te schaffen om zo hun steun te betuigen aan iedereen die werkt in de cruciale sectoren. "Met elkaar, voor elkaar" zijn onmisbare woorden in deze onzekere tijden.

"Met elkaar willen we zo graag een bijdrage leveren aan het Rode Kruis." Samen met een bosje tulpen en een zakje paaseieren werd de vlag bij elk huis bezorgd. "Als buurtvereniging hopen we dat we in september weer burendag kunnen vieren met zijn allen."

