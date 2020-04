GGD FryslÃ¢n: 3 doden door coronavirus

GGD Fryslân: 3 doden door coronavirus

Publicatie: ma 13 april 2020 12.10 uur

LEEUWARDEN - In de afgelopen 24 uur zijn er door de GGD Fryslân 3 doden in Friesland gemeld als gevolg van het coronavirus. Er werden bovendien 13 nieuwe besmettingen vastgesteld. Zondag waren dit 18 positief geteste Friezen. Het aantal ziekenhuis-opnames in Friesland staat op paasmaandag op 65. Dat getal is met 2 gedaald.

Door de maatregelen is de verspreiding van het Covid-19 virus enorm teruggedrongen. Friesland is bovendien samen met Drenthe en Groningen een provincie waar het virus relatief weinig is verspreid. Op de eilanden is geen sprake van besmettingen. De gemeente Achtkarspelen is momenteel de enige Friese gemeente waar niemand werd opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van het coronavirus.