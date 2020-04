Vogelkijkhut bij Ezumazijl gaat verloren bij brand

Publicatie: zo 12 april 2020 12.52 uur

ENGWIERUM - Een vogelkijkhut aan de Esumakeech bij Ezumazijl is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan. De brandweer van Anjum werd opgeroepen om de brand te blussen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam kon de brandweer niet voorkomen dat de vogelkijkhut bespaard bleef. De kijkhut bij Ezumazijl ging volledig verloren bij de brand.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. De kijkhut met de naam Sylkajút was door Staatsbosbeheer al uit voorzorg tijdelijk afgesloten in verband het coronavirus.

