Loslopend hondje zorgt voor gevaarlijke situatie

Publicatie: zo 12 april 2020 11.22 uur

DRACHTEN - Een loslopende hond heeft zaterdagavond in Drachten voor ophef gezorgd. Het beestje werd gespot op de Postlaan nabij de jachthaven. Daarna liep het hondje over de Lauwers waar diverse omstanders een poging deden om hem te vangen.

Om het overige verkeer te waarschuwen reden de auto's die achter het beestje aanreden met de alarmlichten aan. Op een gegeven moment rende de hond een woonwijk in. Inmiddels hadden ook een aantal voetgangers en een motorrijder zich aangesloten bij de jacht.

Een aantal mensen had zich opgesteld om te voorkomen dat het beestje de Lauwers weer op zou rennen. Even later sprong het hondje een sloot in waar een van de voetgangers hem eindelijk kon vangen. Bij het vangen werd een vrouw gebeten in haar hand, maar desondanks kon iemand een riem om het hondje doen.

Eenmaal gevangen werd de dierenambulance gebeld. Aangezien niemand van de achtervolgers de eigenaar bleek te zijn van het hondje werd er gekeken of het dier gechipt was. Dit bleek helaas niet het geval. De dierenambulance heeft het hondje meegenomen. De gebeten vrouw is zelf naar het ziekenhuis gegaan voor een tetanus prik.

De dierenambulance is nu op zoek naar de eigenaar van dit hondje. Diegene kan bellen met 0512 515 153.

