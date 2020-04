Peter Krako zingt om eenzaamheid te verzachten

Publicatie: za 11 april 2020 21.16 uur

DRACHTEN - Bij verzorgingstehuis Neibertilla in Drachten was het zaterdagmiddag even genieten in deze roerige tijd. Buiten voor de deur stond namelijk Peter Krako met zijn gitaar. Krako, die ondermeer samenwerkte met Willeke Alberti en Elske DeWall, zong Oud-Hollandse liedjes voor de bewoners.

Het optreden was onderdeel van een initiatief genaamd Geen-Eenzaamheid. In het kader daarvan worden rond de paasdagen zo'n 120 optredens georganiseerd in tientallen plaatsen in Nederland. In totaal zetten 45 artiesten zich in om de ouderen, die het meest last hebben van de eenzaamheid in deze tijd, een hart onder de riem te steken.