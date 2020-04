Waddenheli weer inzetbaar voor de eilanden

Publicatie: za 11 april 2020 16.34 uur

SCHIERMONNIKOOG - De Ambulancehelikopter kan weer ingezet worden voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden. Een kleine week nadat het Ministerie van VWS RAV Fryslân de opdracht gaf om de ambulancehelikopter ANWB MAA Medic01 beschikbaar te stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wordt de helikopter vanavond om 19.00 uur weer ingezet voor spoedvervoer vanaf de Friese Waddeneilanden.

De afgelopen week is de Medic01 door het LCPS 13 keer ingezet voor IC-vervoer tussen Nederlandse en soms ook Duitse ziekenhuizen. Nu de druk op de IC-capaciteit afneemt, heeft het LCPS aangegeven dat de ambulancehelikopter weer ingezet kan worden in zijn oorspronkelijke functie: het vervoer van patiënten vanaf de Friese Waddeneilanden naar ziekenhuizen op de vaste wal. De dienstverlening wordt weer hervat vanaf de eigen standplaats: de luchtmachtbasis Leeuwarden.

Meerdere mogelijkheden vervoer naar vaste wal

Er zijn meerdere mogelijkheden voor vervoer vanaf het eiland naar de vaste wal. De ambulancehelikopter ANWB MAA Medic01 is beschikbaar voor spoedtransport. Daarnaast is er de KNRM en de speciale vervoerders voor (mogelijk) besmette coronapatiënten. De ambulanceteams nemen samen met de huisartsen op de Waddeneilanden en de Meldkamer Noord-Nederland een besluit over de beste wijze van vervoer voor de patiënt.