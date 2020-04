Gondelvaart op Wielen 2020 gaat niet door

Publicatie: za 11 april 2020 15.36 uur

DROGEHAM - In overleg binnen het stichtingsbestuur van de Gondelvaart op Wielen en met de buurten en groepen is besloten dat de Gondelvaart op wielen op 18 en 19 september 2020 niet doorgaat. De corona crisis maakt het voor ons als bestuur, maar met name ook voor de buurten en groepen onmogelijk en onverantwoord om dit evenement te organiseren.

‘De beslissing om de Gondelvaart op Wielen niet door te laten gaan was één van de moeilijkste beslissingen die we ooit hebben moeten maken’, aldus voorzitter Jellie Hamstra. “Intens is deze beslissing geweest, maar gezien de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de uitbraak van het corona virus tegen te gaan kunnen wij niet anders dan deze beslissing nemen. De gezondheid van ons allemaal staat ten allen tijde voorop.”

De Gondelvaart op Wielen is een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap en een evenement dat ons verbindt. In een periode waarin bijna alle evenementen in het dorp worden afgelast komt deze annulering er ook nog bij. Niet alleen wij, maar ook het dorp en het publiek zal enorm teleurgesteld zijn.

Om dit evenement al zo vroegtijdig af te lassen heeft te maken met meerdere factoren. Het bestuur heeft meerdere scenario’s en factoren besproken. De bouwers kunnen de voorbereidingen niet treffen voor het bouwen/opstarten van de wagens. “ De input van onze bouwers heeft zwaar mee wogen in ons besluit, zij zijn één van de belangrijkste factoren van ons evenement. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de maatregelen. Maar wij willen ook graag stil staan bij onze sponsoren, de ondernemers die op dit moment hard getroffen worden door de maatregelen. Wij vinden het niet gepast om hun nu te benaderen voor sponsoring.” Aldus voorzitter Hamstra.

De 51ste editie wordt doorgeschoven naar volgend jaar, dus zet vrijdag 17 en zaterdag 18 september 2021 alvast in de agenda’s.