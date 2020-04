Twee fietsers in botsing bij Kollum

Publicatie: za 11 april 2020 14.06 uur

KOLLUM - Op de kruising van het Paradyske met de Tollingawei bij Kollum zijn zaterdagmiddag een man en een vrouw op de fiets met elkaar in botsing gekomen.

Rond 13:00 uur kregen de hulpdiensten de melding van een ongeval op de Tollingawei. Een vrouw op de fiets was in botsing gekomen met een mannelijke fietser. De vrouw verloor door de botsing haar evenwicht en belandde met haar hoofd op de grond. De mannelijke fietser kon op de been blijven.

Een ambulance is ter plaatse gekomen en heeft de vrouw gestabiliseerd en vervolgens overgebracht naar het MCL. De man kon op zijn fiets de weg vervolgen.