Auto en caravan uitgebrand in Twijzelerheide

Publicatie: za 11 april 2020 07.56 uur

TWIJZELERHEIDE - Een auto en een caravan zijn zaterdagochtend uitgebrand in Twijzelerheide. Dit gebeurde bij de bakkerij aan de Doarpsstrjitte. De brandweer kwam met meerdere auto’s ter plaatse om het vuur te doven. Overslag naar de bakkerij werd voorkomen. De eerste brandweerploeg werd om 7.33 uur opgeroepen.

De brandweer liet even voor 8 uur weten: "Naast de auto en de caravan lijkt ook een schuur betrokken bij de brand en staat een coniferenhaag in brand." Voor zover bekend is de brand ontstaan in de auto en daarna overgeslagen naar de caravan. Als bedankje voor het bluswerk werden de brandweerlieden na de tijd getrakteerd op een roombroodje.

