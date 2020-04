Politie eindigde geen bbq maar stapte loods binnen

Publicatie: vr 10 april 2020 12.54 uur

SURHUISTERVEEN - De politie heeft donderdagavond helemaal geen barbecue beëindigd bij een bedrijf aan de Zoom in Surhuisterveen. Dat meldt een betrokkene aan WâldNet. Wel zouden drie personen bij het bedrijf rond 17.00 uur buiten een barbecue hebben gehad. Vermoedelijk heeft iemand daarom de politie gebeld.

Bij aankomst van de agenten was alles alweer opgeruimd en waren de betrokkenen aan het werk in de loods. De deur was op slot. Omdat men niets te verbergen had, liet men de agenten binnen.

De politie besloot iedereen op de bon te slingeren in verband met de vermeende samenscholing. De getuige meldt dat iedereen in de grote loods voldoende afstand hield en dat er gewerkt werd. Bovendien werd een klant op de bon geslingerd. Deze was na de barbecue gekomen om zijn auto te laten repareren. Hij zou op het moment van binnenkomst van de politie in de kantine hebben gezeten.