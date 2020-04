GGD: 2 doden en 26 nieuwe besmettingen

Publicatie: vr 10 april 2020 12.08 uur

LEEUWARDEN - Er zijn in het afgelopen etmaal twee Friezen overleden ten gevolge van het coronavirus. Het gaat om mensen boven de 80 jaar. In totaal zijn er in Friesland 27 mensen overleden. Ook zijn er 26 Friezen positief getest op Covid-19. Het totaal aantal positief geteste mensen is 301.

GGD Fryslan en andere instanties zoals ziekenhuizen testen op dit moment mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor hun medische behandeling. Er zijn in totaal momenteel 72 ziekenhuis-opnames in verband met Covid-19.