Hallumer rijdt rond met geschorst rijbewijs

Publicatie: vr 10 april 2020 11.06 uur

HALLUM - Een 47-jarige automobilist uit Hallum is donderdagavond op de bon geslingerd. De man reed met een geschorst rijbewijs over de Archipelweg in Leeuwarden.

De man is rond 20.30 uur staande gehouden door de politie. Er is proces-verbaal opgemaakt.