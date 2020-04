Agenten eindigen barbecue in Surhuisterveen

Publicatie: vr 10 april 2020 10.58 uur

SURHUISTERVEEN - De politie heeft donderdagavond een barbecue beëindigd in Surhuisterveen. De zes aanwezigen in de loods kregen een bekeuring omdat ze samenschoolden. Een getuige laat weten dat er helemaal geen sprake was van een barbecue toen de politie binnenstapte.

Vanwege het coronavirus zijn er maatregelen ingesteld waaronder afstandsregels. De volwassen personen kregen een boete bedrag van 390 euro, exclusief 9 euro administratiekosten. De minderjarige personen kregen een boete bedrag van 95 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.

Eerder op de avond moest de politie in actie komen in Buitenpost. Daar werden vier jeugdigen beboet die samenschoolden op een bankje.