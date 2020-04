Werk aan brug over Stroobossertrekvaart

Publicatie: do 09 april 2020 19.05 uur

KOLLUM - Vanaf dinsdag 14 april 12.00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan de brug over de Stroobossertrekvaart bij Kollum (N358). De brug is dan niet toegankelijk voor vracht- en landbouwverkeer tot en met vrijdag 15 mei. Het vracht- en landbouwverkeer wordt omgeleid via de gele verkeersborden.

Overige verkeer

Al het overige verkeer en het OV kan de brug over één rijbaan blijven passeren. Doormiddel van een verkeersregelinstallatie kan het verkeer om-en-om over de brug. Gedurende deze periode is de brug tijdens werkdagen niet toegankelijk voor scheepvaart.

Werkzaamheden

Tijdens het reguliere onderhoud is gebleken dat de brug extra herstelmaatregelen nodig heeft. Met spuitbeton wordt de brug aan de onderzijde hersteld. Vanwege het uitharden van het beton en om de juiste kwaliteit te behalen mag de brug tijdelijk niet zwaar belast worden. De verkeersmaatregel geldt 24/7 voor een periode van 4 weken.