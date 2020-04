Rook- en stookverbod in Opsterlandse natuur

Publicatie: do 09 april 2020 17.35 uur

BEETSTERZWAAG - Het is vanaf donderdag in de bossen en natuurgebieden in Opsterland verboden te roken en te stoken. Vanwege de droogte en de weersverwachting is er een grotere kans op branden. De paasvuren die dit paasweekend op de planning stonden zijn vanuit de noodverordening vanwege het coronavirus ook verboden.

In de bossen, op de heide/veengronden, in de duingebieden en binnen 30 meter daar van af mag er niet gerookt worden. Daarnaast mogen in een straal van 100 meter om deze gebieden geen brandende of smeulende voorwerpen worden achtergelaten.

Vuur stoken in de natuur is ook verboden. De vergunningen die hiervoor zijn afgegeven zijn dan ook ingetrokken. Een vuurkorf in de tuin mag nog wel. Maar ook daarbij wordt geadviseerd altijd goed op te letten in verband met de droogte.