Haulerwijker gepakt die 5G-palen wou verwijderen

Publicatie: do 09 april 2020 12.59 uur

LEEUWARDEN - Bij het hek van vliegbasis Leeuwarden is woensdag rond 21.00 een man uit Haulerwijk aangehouden. Na melding trof de beveiliger een 42-jarige man aan. Hij had het hek vernield en wou het terrein op. Hij gaf aan dat hij 5G netwerkpalen wou verwijderen.

De politie kwam ter plaatse om de man aan te houden, maar de Haulerwijker verzette zich tegen zijn aanhouding. De verdachte schreeuwde veel en daarbij vloog speeksel in het rond. Daarom plaatse de politie een zogenaamd spuugmasker over de verdachte. Uiteindelijk kon hij mee en is hij ingesloten voor verder onderzoek.