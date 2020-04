Vreemde lucht waargenomen in Anjum

Publicatie: do 09 april 2020 11.53 uur

ANJUM - Meerdere inwoners van Anjum hebben donderdag last (gehad) van een vreemde lucht. De vreemde lucht werd waargenomen in meerdere straten in het dorp.

De brandweer laat weten dat de lucht in het riool zit. Het advies is: "Mocht u hier last van hebben dan kunt u het beste uw woning ventileren d.m.v. het openen van de ramen en deuren en alle (water)kranen van uw woning even te laten stromen."