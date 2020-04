Corona-wave in gemeenteraad Smallingerland

Publicatie: do 09 april 2020 11.47 uur

DRACHTEN - De burgemeester, de griffier, de bode en vijf raadsleden van Smallingerland hebben dinsdagavond in de raadszaal een spontane wave vanwege de coronacrisis gedaan. De golfbeweging in de verder lege raadzaal leverde een bijzonder gezicht op.

Het spontane initiatief kwam van PvdA’er Anton Pieters, die als eerste ging staan en beide handen in de lucht gooide. De raadsleden Corrie Ponne (CDA), Douwe van Drogen (DVD), Jouke de Jong (ChristenUnie) en Lucienne Meinsma (GroenLinks) volgden beurtelings. Bode Dick Klasema, griffier Gert-Jan Fokkema en burgemeester Jan Rijpstra sloten de wave af.

Anton Pieters noemt zijn initiatief een 'positieve wave', omdat de gemeenteraad ondanks alle beperkingen toch voorzichtig weer haar taken kan oppakken en besluiten kan nemen. Niet alle raadsleden waren aanwezig. Reden was dat ze besmetting met het coronavirus wilden voorkomen. Bovendien zaten de aanwezigen op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar. De aanwezige vijf hadden aangegeven wel bij de vergadering aanwezig te willen zijn.

In principe was het al voldoende om met een of twee raadsleden in deze vergadering besluiten te kunnen nemen. Afgesproken was dat de agendapunten als hamerstukken zouden worden behandeld.

De wave was te zien op deze link, op minuut 14:30. De video is later vermoedelijk ingekort door de gemeente omdat de wave vooraf aan de opening te zien was.

https://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/727888/Het%20Debat_Het%20Besluit%2007-04-2020