Huis van de maand: Vermaning 1 in Suhuisterveen

Publicatie: wo 08 april 2020 23.55 uur

SURHUISTERVEEN - Deze 2/1 kap woning met vrijstaande garage is gelegen op een fraaie hoeklocatie in een prettige woonwijk en gesitueerd op korte afstand van de uitgebreide voorzieningen die Surhuisterveen te bieden heeft.

De goed onderhouden half vrijstaande woning met een perceel van ca. 286 m² is geheel geïsoleerd en geheel voorzien van isolatieglas. Verwarmd met heteluchtverwarming, de Brink ketel is van 1989 en voor de warmwatervoorziening is er een (huur)geiser.

Deze woning is gelegen aan het begin van een ruim opgezette woonwijk in Surhuisterveen. Surhuisterveen is een geliefde woonplaats met een hoog voorzieningenniveau. Voorzieningen op het gebied van (basis)scholen, uitgebreid winkelaanbod, openbaar vervoer (bus), eetgelegenheden en sportaccommodaties zijn allen gelegen op korte afstand. Bovendien is Surhuisterveen gunstig gelegen ten opzichte van de A7 (Groningen-Drachten-Heerenveen).

Indeling: Zijentree, hal met plavuizenvloer, toilet met fonteintje, L-vormige woonkamer met trapkast, open keuken met inbouwkeuken en plavuizenvloer, bijkeuken met plavuizenvloer, aangebouwde berging met achteringang. Eerste etage: overloop, drie slaapkamers, badkamer met douche en vaste wastafel. Tweede etage: vaste trap naar 2e verdieping met mogelijkheid voor het realiseren van een vierde slaapkamer.

Rondom de woning ligt een verzorgde tuin, de achtertuin is ingericht met terrassen.

De vrijstaande garage (ca. 20 m²) is voorzien van een kanteldeur aan de voorzijde en een loopdeur in de zijgevel. Er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Een spoedige aanvaarding behoort ook tot de mogelijkheden! Klik hier voor meer informatie over deze woning.