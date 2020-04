Gaslek na graven in de tuin

Publicatie: wo 08 april 2020 22.36 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest woensdagavond in actie komen voor een gaslekkage. Aan de Bruinsslotstraat in Drachten was een bewoner in zijn tuin aan het graven toen hij een leiding raakte.

Ter plaatse was inderdaad een gaslucht te ruiken en de brandweer heeft metingen verricht. Toen het lek was opgespoord heeft de brandweer het overgedragen aan Liander. Zij hebben het lek gedicht.