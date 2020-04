Klussen en verven populair tijdens coronacrisis

Publicatie: wo 08 april 2020 16.05 uur

DOKKUM - Als gevolg van de coronacrisis ligt het sociale leven in ons land op zijn gat. Mensen werken noodgedwongen vanuit huis en ook in het weekend worden Nederlanders verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. Aangezien de meeste mensen nu veel tijd hebben, worden er dingen gedaan waar anders niet of nauwelijks tijd voor is. Zo zien we bijvoorbeeld dat Nederland massaal aan het klussen en verven slaat tijdens de coronacrisis.

Achterstallig onderhoud aanpakken

Door het drukke leven dat de gemiddelde Nederlander normaal gesproken leidt, blijft er niet veel tijd over om te klussen. Hierdoor is het onderhoud van bepaalde dingen in en rondom huis er de laatste jaren mogelijk bij ingeschoten. Tijdens deze coronacrisis kun je dit achterstallig onderhoud in één keer rechttrekken. Wanneer je noodgedwongen thuis zit, heb je immers alle tijd van de wereld om te klussen en te verven.

Drukte van belang bij veel bouwmarkten

Een groot deel van de Nederlanders gebruikt de coronacrisis om klussen in en rondom huis uit te voeren. Zo worden bijvoorbeeld veel ruimtes in huis van een nieuwe kleur verf of nieuw behang voorzien. Dit maakt dat het bij bouwmarkten in deze tijd ongekend druk is. Iedereen moet immers de benodigde spullen in huis halen om te kunnen klussen en verven. Hierdoor staan er soms lange rijen voor bouwmarkten. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om te klussen tijdens de coronacrisis.

Een bezoekje aan de bouwmarkt overslaan

Ben je van mening dat jouw woonkamer ook wel een nieuw likje verf kan gebruiken? Dan is dit een mooie tijd om die klus uit te voeren. Je moet hiervoor echter wel naar de bouwmarkt. Aangezien je hier een hoger risico op besmetting met het coronavirus loopt dan thuis, doe je dit misschien liever niet. Dit kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. Gelukkig hoef je ook niet naar de bouwmarkt te gaan. Nee, want je kunt ook verf online kopen. Je kiest de kleur die jij wilt hebben, rekent af en de verf wordt vaak de volgende dag al aan huis afgeleverd. Je hoeft de deur dus niet uit tijdens de coronacrisis, maar je kunt toch gaan verven!