GGD: geen nieuwe doden, 25 Friezen positief

Publicatie: wo 08 april 2020 12.49 uur

LEEUWARDEN - In de afgelopen 24 uur zijn er in Friesland geen nieuwe corona-sterfgevallen bijgekomen. Dat heeft de GGD Fryslân woensdag rond het middaguur bekendgemaakt. Het is voor het eerst in zes dagen dat er geen mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Covid-19 virus. Het aantal doden staat nu op 25.

Er zijn wel meer nieuwe positieve tests dan ooit in één etmaal: 25. Mogelijk komt dat ook door het uitbreiden van tests. Er is opgeschaald van 30 naar 100 tests per dag waardoor de kans op nieuwe positief geteste mensen toeneemt.